Укрaїнa
81
2 хв

Комфортні подорожі залізницею: жіночі вагони з'являться ще на трьох напрямках

Через стабільно високий попит та позитивні відгуки пасажирок «Укрзалізниця» продовжує масштабувати проєкт жіночих вагонів на найбільш затребуваних маршрутах.

Від 1 травня «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів із жіночими купе, додавши цю послугу до рейсів, що сполучають Харків та Львів з Одесою, а також Львів із Києвом. Рішення про розширення проєкту ухвалили через високу заповнюваність таких вагонів, яка стабільно перевищує 92%, та високі оцінки від самих пасажирок.

Про відкриття продажу квитків на нові напрямки та актуальний перелік усіх поїздів із жіночими купе повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Нові напрямки та особливості маркування

Згідно з повідомленням перевізника, жіночі купе відтепер будуть доступні у поїздах:

  • №7 Харків — Одеса,

  • №12 Львів — Одеса,

  • №92 Львів — Київ.

Продаж квитків на ці рейси вже відкрито у застосунку компанії. Традиційно жіночі вагони мають номер 5 та відповідно маркуються під час бронювання, щоб пасажирки могли легко їх ідентифікувати.

Представники компанії зазначають, що вартість проїзду в таких купе не відрізняється від стандартної ціни за аналогічний клас у звичайних вагонах.

«Жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за “нішевість“ немає», — наголосили в «Укрзалізниці».

Повний список поїздів із жіночими купе

Загалом від початку травня кількість рейсів із можливістю обрати жіноче купе зросте до вісімнадцяти. Серед них поїзди, що прямують до Ужгорода, Ясіні, Трускавця, Івано-Франківська та інших великих міст. Фахівці зазначають, що заповнюваність цих вагонів іноді сягає рекордних 171%, що підтверджує необхідність подальшого розвитку цієї послуги.

Окрім нових напрямків, жіночі купе вже працюють у поїздах зі сполученням Київ — Ужгород, Запоріжжя — Ясіня, Дніпро — Трускавець та на багатьох інших маршрутах далекого прямування.

Повний перелік напрямків з 1 травня:

  • №1/2 Харків — Ворохта

  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород

  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня

  • №15/16 Харків — Ясіня

  • №17/18 Харків — Ужгород

  • №22/21 Львів — Харків

  • №26/25 Одеса — Ясіня

  • №29/30 Київ — Ужгород

  • №38/37 Київ — Запоріжжя

  • №41/42 Дніпро — Трускавець

  • №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

  • №75/76 Київ — Кривий Ріг

  • №81/82 Київ — Ужгород

  • №95/96 Київ — Рахів

  • №98/97 Ковель — Київ

  • №7 Харків — Одеса

  • №12 Львів — Одеса

  • №92 Львів — Київ

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» оновили правила продажу пільгових квитків на потяги. Відтепер студенти можуть купувати квитки на приміські потяги та Kyiv City Express через застосунок компанії.

