Комфортні подорожі залізницею: жіночі вагони з'являться ще на трьох напрямках
Через стабільно високий попит та позитивні відгуки пасажирок «Укрзалізниця» продовжує масштабувати проєкт жіночих вагонів на найбільш затребуваних маршрутах.
Від 1 травня «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів із жіночими купе, додавши цю послугу до рейсів, що сполучають Харків та Львів з Одесою, а також Львів із Києвом. Рішення про розширення проєкту ухвалили через високу заповнюваність таких вагонів, яка стабільно перевищує 92%, та високі оцінки від самих пасажирок.
Про відкриття продажу квитків на нові напрямки та актуальний перелік усіх поїздів із жіночими купе повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Нові напрямки та особливості маркування
Згідно з повідомленням перевізника, жіночі купе відтепер будуть доступні у поїздах:
№7 Харків — Одеса,
№12 Львів — Одеса,
№92 Львів — Київ.
Продаж квитків на ці рейси вже відкрито у застосунку компанії. Традиційно жіночі вагони мають номер 5 та відповідно маркуються під час бронювання, щоб пасажирки могли легко їх ідентифікувати.
Представники компанії зазначають, що вартість проїзду в таких купе не відрізняється від стандартної ціни за аналогічний клас у звичайних вагонах.
«Жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за “нішевість“ немає», — наголосили в «Укрзалізниці».
Повний список поїздів із жіночими купе
Загалом від початку травня кількість рейсів із можливістю обрати жіноче купе зросте до вісімнадцяти. Серед них поїзди, що прямують до Ужгорода, Ясіні, Трускавця, Івано-Франківська та інших великих міст. Фахівці зазначають, що заповнюваність цих вагонів іноді сягає рекордних 171%, що підтверджує необхідність подальшого розвитку цієї послуги.
Окрім нових напрямків, жіночі купе вже працюють у поїздах зі сполученням Київ — Ужгород, Запоріжжя — Ясіня, Дніпро — Трускавець та на багатьох інших маршрутах далекого прямування.
Повний перелік напрямків з 1 травня:
№1/2 Харків — Ворохта
№3/4 Запоріжжя — Ужгород
№5/6 Запоріжжя — Ясіня
№15/16 Харків — Ясіня
№17/18 Харків — Ужгород
№22/21 Львів — Харків
№26/25 Одеса — Ясіня
№29/30 Київ — Ужгород
№38/37 Київ — Запоріжжя
№41/42 Дніпро — Трускавець
№43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
№75/76 Київ — Кривий Ріг
№81/82 Київ — Ужгород
№95/96 Київ — Рахів
№98/97 Ковель — Київ
№7 Харків — Одеса
№12 Львів — Одеса
№92 Львів — Київ
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» оновили правила продажу пільгових квитків на потяги. Відтепер студенти можуть купувати квитки на приміські потяги та Kyiv City Express через застосунок компанії.