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"Укрзалізниця" зміна рух поїздів до Рахова та Ясіні: провал ґрунту обмежив маршрути
23 травня “Укрзалізниця” змінила маршрути низки поїздів через провал ґрунту між станціями Ясіня та Вороненко — організовано автобусні трансфери.
В Україні сталися зміни в маршрутах поїздів на 23 травня через провал земної породи і тимчасове перекриття руху на дільниці Ясіня — Вороненко.
Про це інформує “Укрзалізниця” у повідомленні у соцмережах.
Поїзд №233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;
Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;
Поїзд №95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;
Поїзд №107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;
Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
Поїзд №25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;
Поїзд №357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;
Поїзд №1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;
Поїзд №143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.
Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.
Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини
Відтепер пасажири з Одеси, Полтави та Кременчука зможуть зручно діставатися Ужгорода, Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти, Ясіні та Чернівців завдяки новим зручним стикуванням у Львові.