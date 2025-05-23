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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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58
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2 хв

"Укрзалізниця" зміна рух поїздів до Рахова та Ясіні: провал ґрунту обмежив маршрути

23 травня “Укрзалізниця” змінила маршрути низки поїздів через провал ґрунту між станціями Ясіня та Вороненко — організовано автобусні трансфери.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

В Україні сталися зміни в маршрутах поїздів на 23 травня через провал земної породи і тимчасове перекриття руху на дільниці Ясіня — Вороненко.

Про це інформує “Укрзалізниця” у повідомленні у соцмережах.

  • Поїзд №233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

  • Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

  • Поїзд №95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

  • Поїзд №107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

  • Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

  • Поїзд №25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

  • Поїзд №357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

  • Поїзд №1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

  • Поїзд №143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

  • Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.

  • Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини

Відтепер пасажири з Одеси, Полтави та Кременчука зможуть зручно діставатися Ужгорода, Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти, Ясіні та Чернівців завдяки новим зручним стикуванням у Львові.

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