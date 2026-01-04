ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1278
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів: на які рейси не продаватимуть квитки

Завершити коригування графіків залізничники обіцяють до кінця доби 7 січня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Потяг "Укрзалізниці"

Потяг "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» припинила продаж квитків на деякі рейси, які відправляються після 21 січня. Це зумовлено необхідністю скоригувати графік руху поїздів після російського обстрілу ділянки залізниці в районі міста Фастова на Київщині.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» в неділю, 4 січня.

Компанія-перевізник обіцяє завершити коригування графіків до кінця доби 7 січня.

«Продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси — з 08:00, міжнародні рейси — з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня», — йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» попередили про можливі затримки поїздів до того часу, поки не запрацює новий розклад.

«Затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.— зазначають у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» внесла зміни у низку приміських рейсів на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки. Після останнього обстрілу роботу Фастівського залізничного вузла було суттєво ускладнено.

Дата публікації
Кількість переглядів
1278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie