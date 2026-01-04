- Дата публікації
"Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів: на які рейси не продаватимуть квитки
Завершити коригування графіків залізничники обіцяють до кінця доби 7 січня.
«Укрзалізниця» припинила продаж квитків на деякі рейси, які відправляються після 21 січня. Це зумовлено необхідністю скоригувати графік руху поїздів після російського обстрілу ділянки залізниці в районі міста Фастова на Київщині.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» в неділю, 4 січня.
Компанія-перевізник обіцяє завершити коригування графіків до кінця доби 7 січня.
«Продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси — з 08:00, міжнародні рейси — з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня», — йдеться у повідомленні.
В «Укрзалізниці» попередили про можливі затримки поїздів до того часу, поки не запрацює новий розклад.
«Затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.— зазначають у компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» внесла зміни у низку приміських рейсів на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки. Після останнього обстрілу роботу Фастівського залізничного вузла було суттєво ускладнено.