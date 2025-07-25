"Укрзалізниця" змінює правила купівлі і повернення квитків: подробиці

«Укрзалізниця» запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для покупки і повернення квитків / © Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» від 1 серпня у тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Так, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, треба буде верифікувати особу через «Дія.Підпис».

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

В «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час покупки залізничних квитків.

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«Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис», — вказано в заяві.

На першому етапі верифікація буде потрібна на такі рейси:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Купити квитки на ці поїзди у касах буде неможливо.

Нововведення не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Вона надалі можуть бронювати та купувати тавідповідні квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через «Армія+».

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«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів до поїздів. Так, на залізничних станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.