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"Укрзалізниця" змінює правила купівлі і повернення квитків: подробиці
Пасажири «Укрзалізниці» більше не зможуть купити квитки на певні поїзди в касах: від 1 серпня для цього знадобиться «Дія.Підпис».
«Укрзалізниця» від 1 серпня у тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Так, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, треба буде верифікувати особу через «Дія.Підпис».
Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.
В «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час покупки залізничних квитків.
«Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис», — вказано в заяві.
На першому етапі верифікація буде потрібна на такі рейси:
№105/106 Одеса — Київ;
№91/92 Львів — Київ;
№29/30 Київ — Ужгород;
№12 Львів — Одеса;
№27/28 Київ — Чоп.
Купити квитки на ці поїзди у касах буде неможливо.
Нововведення не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Вона надалі можуть бронювати та купувати тавідповідні квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через «Армія+».
«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів до поїздів. Так, на залізничних станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.