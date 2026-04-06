- Укрaїнa
"Укрзалізниця" змінює рух потягів у низці регіонів: список
Тимчасові зміни у графіку через планові ремонти торкнуться приміських рейсів на Київщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Прикарпатті, де частина маршрутів курсуватиме за оновленим часом або буде тимчасово обмежена до середини травня.
«Укрзалізниця» продовжує активно оновлювати залізничну інфраструктуру. Наразі в кількох регіонах тривають планові ремонтні роботи.
Пресслужба УЗ у Telegram детальніше розповідала про тимчасові зміни в русі.
Київщина
З 6 квітня по 15 травня зміненим розкладом курсуватиме низка приміських поїздів сполученням Фастів — Миронівка та зворотно.
Зокрема, №6233 Миронівка — Фастів-1, відправлення о 09:43, прибуття о 12:01 (замість 09:35 та 11:53 відповідно).
Постанційний розклад та графік руху інших рейсів на цьому напрямку перевіряйте на офіційному сайті «Укрзалізниці».
Івано-Франківщина
Тимчасово буде скориговано рух поїздів між Івано-Франківськом та Коломиєю, Ворохтою, Яремче. У наступні дати просимо скористатися альтернативним транспортом, замість:
5 — 8 квітня, 20 — 23 квітня
№6437 Коломия — Івано-Франківськ
№6401 Івано-Франківськ — Ворохта
6 — 9 квітня, 21 — 24 квітня
№6438 Івано-Франківськ — Коломия
№6402 Ворохта — Івано-Франківськ
6 — 8 квітня, 21 — 23 квітня
№6403/6404 Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ
6 — 8 квітня, 21 — 23 квітня змінять маршрут наступні рейси: №6431/6432, №6433/6434, №6435/6436 Коломия — Хриплин — Коломия (замість Коломия — Івано-Франківськ — Коломия)
6 — 9 квітня — №6441/6442 Коломия — Ясіня — Коломия (замість Коломия — Ділове — Коломия)
Харківщина
З 7 квітня змінюють періодичність курсування деякі приміські поїзди. Зокрема, виходитимуть у рейс щоденно, крім середи:
№6601 Харків-Пасажирський — Шевченкове-Південне
№6604 Шевченкове-Південне — Гракове
№6607 Гракове — Шевченкове-Південне
№6608 Шевченкове-Південне — Харків-Пасажирський.
Полтавщина, Сумщина
8, 10, 12, 14, 16 квітня внесено корективи у маршрути:
№6533 Полтава-Південна — Потоки (замість Полтава — Кременчук)
№6534 Потоки — Полтава-Південна (замість Кременчук — Полтава-Південна)
9 квітня рейси №6542 та №6544 Ромни — Ромодан, №6543 та №6545 Ромодан — Ромни отримають вихідний через проведення ремонтних робіт.
Раніше в «Укрзалізниці» пояснили правила подорожей під час війни.