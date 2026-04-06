"Укрзалізниця" змінює рух потягів у низці регіонів: список

Потяг Укрзалізниці / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» продовжує активно оновлювати залізничну інфраструктуру. Наразі в кількох регіонах тривають планові ремонтні роботи.

Пресслужба УЗ у Telegram детальніше розповідала про тимчасові зміни в русі.

Київщина

З 6 квітня по 15 травня зміненим розкладом курсуватиме низка приміських поїздів сполученням Фастів — Миронівка та зворотно.

Зокрема, №6233 Миронівка — Фастів-1, відправлення о 09:43, прибуття о 12:01 (замість 09:35 та 11:53 відповідно).

Постанційний розклад та графік руху інших рейсів на цьому напрямку перевіряйте на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Івано-Франківщина

Тимчасово буде скориговано рух поїздів між Івано-Франківськом та Коломиєю, Ворохтою, Яремче. У наступні дати просимо скористатися альтернативним транспортом, замість:

5 — 8 квітня, 20 — 23 квітня

№6437 Коломия — Івано-Франківськ

№6401 Івано-Франківськ — Ворохта

6 — 9 квітня, 21 — 24 квітня

№6438 Івано-Франківськ — Коломия

№6402 Ворохта — Івано-Франківськ

6 — 8 квітня, 21 — 23 квітня

№6403/6404 Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ

6 — 8 квітня, 21 — 23 квітня змінять маршрут наступні рейси: №6431/6432, №6433/6434, №6435/6436 Коломия — Хриплин — Коломия (замість Коломия — Івано-Франківськ — Коломия)

6 — 9 квітня — №6441/6442 Коломия — Ясіня — Коломия (замість Коломия — Ділове — Коломия)

Харківщина

З 7 квітня змінюють періодичність курсування деякі приміські поїзди. Зокрема, виходитимуть у рейс щоденно, крім середи:

№6601 Харків-Пасажирський — Шевченкове-Південне

№6604 Шевченкове-Південне — Гракове

№6607 Гракове — Шевченкове-Південне

№6608 Шевченкове-Південне — Харків-Пасажирський.

Полтавщина, Сумщина

8, 10, 12, 14, 16 квітня внесено корективи у маршрути:

№6533 Полтава-Південна — Потоки (замість Полтава — Кременчук)

№6534 Потоки — Полтава-Південна (замість Кременчук — Полтава-Південна)

9 квітня рейси №6542 та №6544 Ромни — Ромодан, №6543 та №6545 Ромодан — Ромни отримають вихідний через проведення ремонтних робіт.

Раніше в «Укрзалізниці» пояснили правила подорожей під час війни.