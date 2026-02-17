"Укрзалізниця" змінила графік одного з потягів: що варто знати

Укрзалізниця / © соцмережі

Реклама

В Україні від 17 лютого потяг №21/22 сполученням Харків — Львів курсуватиме за оновленим розкладом.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Новий час відправлення та прибуття

За інформацією «Укрзалізниці», згідно з оновленим графіком, час відправлення поїзда з Харкова зміщено на вечірній час — о 19:26 (раніше рейс вирушав о 14:27). Відповідно змінився час прибуття до ключових станцій:

Реклама

Вінниця — 05:40 (замість 00:54);

Хмельницький — 07:32 (замість 02:42);

Тернопіль — 09:14 (замість 04:35).

Таке рішення дозволяє пасажирам прибувати до обласних центрів після завершення нічних обмежень на пересування.

Покращення умов для пересадок

Також зазначається, що оновлений розклад інтегрований із графіком руху приміських електропоїздів Харківщини. Пасажири з Ізюма (поїзд №6430) та Слатиного (поїзд №6023), що прибувають до Харкова о 17:21 та 18:12 відповідно, тепер мають зручну пересадку на львівський рейс.

«Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40», — зауважили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що російські удари пошкодили інфраструктуру залізниці України у Дніпропетровській та Сумській областях.

Реклама

Окрім цього, росіяни обстріляли залізницю на півночі країни. Зокрема, на Сумщині було атаковано інфраструктуру і пошкоджено локомотив.