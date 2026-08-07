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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
813
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2 хв

«Укрзалізниця» змінила маршрути популярних поїздів: усі деталі та список рейсів

Через безпекову ситуацію «УЗ» змінила маршрути низки поїздів у кількох регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Потяг "УЗ".

Потяг "УЗ". / © Укрзалізниця

Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала маршрути низки поїздів у кількох областях України. Для пасажирів організували автобусні трансфери та альтернативні маршрути з пересадкою на приміські електрички.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінюємо маршрути низки поїздів», — йдеться у повідомленні.

На окремих напрямках організовано автобусні трансфери:

  • Кривий Ріг — Дніпро

  • Пʼятихатки — Дніпро

  • ⁠Лозова — Орілька

Курсування електричок

Для пасажирів, які прямують до станцій Кам’янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ і Верхньодніпровськ, буде альтернативний маршрут.

Пасажири поїздів №32 Перемишль — Запоріжжя, №86 Львів — Дніпро, №286 Львів — Дніпро, №42 Трускавець — Дніпро та №40 Солотвино — Запоріжжя можуть дістатися цих станцій приміськими електропоїздами, які відправляються з Дніпра:

  • ⁠6035 Дніпро — Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42)

  • 6037 Дніпро — П’ятихатки (17:34)

  • 6043 Дніпро — П’ятихатки (20:20)

«Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат», — наголосили в «УЗ».

Обмеження руху на заході

«Поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку будемо обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Це дозволить швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності», — йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються рейсів:

  • №41/42 Дніпро — Трускавець

  • №87/88 Дніпро — Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30)

  • № 83/84 Дніпро — Мукачево (відправлення зворотно орієнтовно +2:00)

Обігові затримки спричинять:

  • №285/286 Дніпро — Львів (зі Львова виїде +2:00),

  • №¾ Дніпро — Ужгород (зворотно №29 Ужгород — Київ +1:00),

  • №85/86 Дніпро — Львів (зі Львова №128 виїде +3:00),

  • №119/120 Дніпро — Хелм (зворотно 24 Хелм — Київ +7:00),

  • №120/119 Холм — Дніпро (+2:33 із Дніпра).

«Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани, тому готові приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня», — наголосили у повідомленні «УЗ».

Нагадаємо, 6 серпня російські війська завдали удару по місту Лозова на Харківщині. Один зі снарядів влучив у вагон потяга поблизу залізничного вокзалу. Внаслідок атаки загинули люди, а також були пошкоджені будівля вокзалу, контактна мережа та рухомий склад.

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