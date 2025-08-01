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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
871
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1 хв

"Укрзалізниця" змінила правила купівлі та повернення квитків на популярні напрямки: деталі

Кількість потягів для купівлі квитків, яких потрібна верифікація через Дія.Підпис зменшилася.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Потяг

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

Від 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис при купівлі квитків через додаток «Укрзалізниця» діятиме не для п’яти, а лише для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Нововведення впроваджено у межах тестового проєкту для протидії зловживанням під час онлайн-продажу квитків.

Водночас для тих, хто не має біометричних документів або можливості скористатися цифровою верифікацією, зберігається можливість придбати квитки у визначених залізничних касах: у Києві (каси №21 та 22), Львові (каса №1), Одесі (каси №14 та №2), Ужгороді (каса №2) та Чопі (каса №2).

«Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше було запроваджено верифікацію через Дія. Підпис для поїздів №105/106 Одеса — Київ, №91/92 Львів — Київ, №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса, №27/28 Київ — Чоп.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги на найпопулярніші напрямки. Пасажири зможуть придбати квитки на найпопулярніші маршрути — зокрема між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом.

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