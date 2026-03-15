"Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів через атаку РФ: список рейсів

«Укрзалізниця» змінила розклад руху поїздів через атаку РФ. Є відповідний список рейсів.

РФ обстріляла залізницю

На Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський поїзд сполученням Смородине-Ворожба. Як повідомили в “Укрзалізниці”, російський БпЛА влучив у хвостову частину поїзда. Жертв і постраждалих немає. Пасажирів оперативно евакуювали, а залізничники швидко відчепили вагони від локомотива.

«Відповідно наразі обмежили маршрут поїзда №6011/6012 Кириківка — Ворожба до зупинки 68км. А поїзд №6016 Ворожба — Боромля сьогодні не матиме можливості здійснити свій рейс», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 15 березня тимчасово не вирушатимуть рейси №7008 Тростянець-Смородине — Люботин, №6261/6262 Люботин — Лебединська, №6267 Лебединська — Суми та №6019 Суми — Ворожба.

Також 16 березня не курсуватиме поїзд №6012/6011 сполученням Ворожба — Тростянець-Смородине.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями залізничників та виконувати їхні вказівки.

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, російський безпілотник влучив у приміський пасажирський поїзд на Сумщині. Удар припав на штовхач потяга «Смородине — Ворожба» поблизу села Новоселиця Верхньосироватської громади. Пасажири не постраждали, їх евакуювали у безпечне місце. За фактом атаки розпочато розслідування.