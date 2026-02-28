"Укрзалізниця" змінила рух потягів: що важливо знати 28 лютого

Потяг

«Укрзалізниця» 28 лютого оприлюднила оновлену інформацію щодо курсування поїздів станом на 28 лютого. Пасажирів просять стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на вокзалах.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

На Херсонщині перевезення організовують з урахуванням поточної ситуації з безпекою. У компанії наголошують: актуальна інформація оперативно з’являється в push-сповіщеннях та через гучномовці.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують лише до або з Конотопа. Приміське сполучення у напрямку Ніжина здійснюється за зміненими графіками.

У Харківській та Донецькій областях між Лозовою та Краматорськом пасажирів перевозять автобусними трансферами.

«Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон обов’язково дочекається пересадки. Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом», — зазначила в УЗ.

У Запоріжжі після нічного обстрілу фіксували перебої з електропостачанням, однак приміські поїзди вийшли в рейси. Можливі затримки до однієї години, скасувань немає.

Тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для таких поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

№6 Ясіня — Запоріжжя

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Між Дніпром та Запоріжжям пасажирів переважно доправляють автобусні трансфери.

«Орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та тримайте увімкненими push-сповіщення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на світанку суботи, 28 лютого у Дніпрі сталися вибухи. Росіяни атакували місто БпЛА. Щонайменше одна людина отримала травми.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що вночі російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій у Дніпропетровській області.

Унаслідок удару по електровозу поранення дістав машиніст. Йому надали необхідну медичну допомогу, його стан лікарі оцінюють як стабільний. Після влучання на місці спалахнула пожежа, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

За словами посадовця, це ще одна спроба Росії порушити роботу цивільної логістики.

«Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз», — йдеться в повідомленні.