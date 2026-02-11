"Укрзалізниця" змінила рух потягів у чотирьох регіонах: що важливо знати 11 лютого

Потяг

Реклама

«Укрзалізниця» оприлюднила оновлену інформацію щодо курсування поїздів станом на 11 лютого. Робота залізничного сполучення триває з урахуванням безпекової ситуації в окремих регіонах.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниця».

На Сумщині та Чернігівщині можливі точкові коригування графіка приміських і регіональних маршрутів. Регіональні поїзди нині курсують до та з Конотопа, а приміські — до станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово не виконуються рейси за маршрутом Сновськ — Бахмач — Сновськ.

Реклама

У Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюють автобусним об’їздом, стиковку з поїздами забезпечено.

У Запорізькому регіоні зберігається посилений контроль безпекової обстановки. Залежно від ситуації поїзди або пропускають, або організовують автобусні перевезення. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.

«Окрема подяка БФ „Проліска“ за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках і допомогу в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині. Під час трансферів команда фонду координує посадку та реєстрацію пасажирів. Рух триває. Безпека — перш за все», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватимуть традиційні Романтичні експреси. «Укрзалізниця» вже оголосила про старт продажу квитків.