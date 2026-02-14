ТСН у соціальних мережах

"Укрзалізниця" змінила рух поїздів у кількох регіонах - подробиці

Наразі у регіонах із підвищеною небезпекою діють спеціальні умови перевезень.

Через безпекову ситуацію в окремих регіонах України 14 лютого діють тимчасові обмеження та зміни в русі поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

На Сумщині регіональні поїзди наразі курсують до та з Конотопа, який визначено тимчасовою кінцевою станцією. Сполучення північніше Конотопа забезпечується приміськими поїздами або автобусами.

У Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. На цьому напрямку організовано рух автобусів «Проліски», а також курсує приміський поїзд до станції Дубове.

У Запорізькому регіоні запроваджено посилений контроль безпеки. Частині поїздів вдається здійснювати рейси до та з Запоріжжя. Пасажирів закликають уважно слухати інструкції поїзних бригад і працівників вокзалів.

Крім того, в Укрзалізниці нагадали, що в офіційному застосунку компанії в розділі «Часті питання» доступна пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки.

Окрім того, до Дня закоханих у Київ та Львів вирушать у рейси Романтичні експреси. У Києві рейси заплановані на 14:45 і 19:10, у Львові — на 15:30 та 19:00. Подорож триватиме трохи більше двох годин і проходитиме у люкс-вагоні з купе на двох, романтичною музикою та святковою атмосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 лютого «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських поїздів у Харківській та Дніпропетровській областях через пошкодження інфраструктури.

