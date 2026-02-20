«Укрзалізниця» / © Укрзалізниця

На тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення. Поїзд №54/53 Одеса — Дніпро переходить на щоденний графік курсування.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Відтепер з Одеси поїзд почне курсувати щодня від 22 лютого, а з Дніпра щоденні рейси стартують від 23 лютого. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське. Це дозволить забезпечити стабільне транспортне сполучення для мешканців одразу кількох областей.

«Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку „Укрзалізниці“, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів», — запевнили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в Україні від 17 лютого потяг №21/22 сполученням Харків — Львів курсуватиме за оновленим розкладом.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» оновила графік руху на 20 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах. Частина поїздів змінила кінцеві зупинки, а на окремих ділянках залучено автобусні перевезення.