"Укрзалізниця" зупиняє частину рейсів на Прикарпаття

Наразі, це тимчасове явище.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © Міністерство розвитку громад та територій України

Укрзалізниця” повідомила про масштабні ремонтно-колійні роботи на Прикарпатті, які триватимуть з 28 вересня по 15 жовтня 2025 року. У зв’язку з цим низка пасажирських поїздів змінить маршрути або не курсуватиме у визначені дні.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника в Telegram.

У компанії наголосили, що ремонтні роботи проводяться у міжсезоння традиційно, щоб забезпечити безпеку та комфорт пасажирів.

Основні зміни

Поїзди № 233/234 Київ — Рахів та № 143/144 Суми — Рахів тимчасово курсуватимуть лише до станції Ворохта.

У певні дати поїзд № 233/234 Київ — Ворохта не курсуватиме (з Києва — 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; з Ворохти — 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10).

Не курсуватимуть безпересадкові вагони Чернігів — Рахів (29.09–17.10) та Ковель — Рахів (29.09–15.10).

Скорочені маршрути

Лише до Львова курсуватимуть поїзди № 143/144 Суми — Ворохта та № 209/210 Миколаїв — Івано-Франківськ у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Лише до Ворохти курсуватимуть: № 57/58 Київ — Ясіня, № 257/258 Кропивницький — Ясіня, № 55/56 Київ — Рахів, № 15/16 Харків — Ясіня, № 108/107 Кривий Ріг — Ясіня.

Лише до Івано-Франківська курсуватимуть: № 6/5 Запоріжжя — Ясіня, № 33/34 Кривий Ріг — Ясіня.

Поїзд № 26/25 Одеса — Ясіня з 28.09 по 12.10 курсуватиме за маршрутом Одеса — Чернівці.

Поїзд № 95/96 Київ — Рахів:

курсуватиме до Ворохти (28.09–12.10 у визначені дати) та до Івано-Франківська (29.09–12.10 у визначені дати).

Скасування рейсів

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ не курсуватиме у дати 22–24, 29–30 вересня та 1, 6–8, 13–15 жовтня.

№ 751/752 Київ — Івано-Франківськ — Київ не курсуватиме 23–25, 30 вересня та 1–2, 7–9, 14–16 жовтня.

Зміна маршруту через Стрий (замість Ходорова):

№ 142/141 Чернігів — Івано-Франківськ та № 228/227 Краматорськ — Івано-Франківськ у визначені дати.

В Укрзалізниці закликали пасажирів уважно перевіряти розклад перед поїздкою та враховувати зміни при плануванні подорожей.

Нагадаємо, від 12 вересня почнуть курсувати прямі потяги до Братислави, Відня та Будапешта.

