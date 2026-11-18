«Укрзалізниця» попередила про нічне обмеження продажу квитків: що варто знати пасажирам

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У ніч проти 19 листопада пасажири не зможуть оформити або повернути квитки на поїзди далекого та регіонального сполучення. Обмеження діятимуть через планові технічні роботи в інформаційних системах «Укрзалізниці».

Про це передає пресслужба УЗ.

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Як повідомили в компанії, технічні роботи триватимуть 19 листопада 2026 року від 00:30 до 07:10.

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У цей проміжок часу оформлення і повернення проїзних документів на поїзди далекого та регіонального сполучення буде повністю недоступним.

Це стосується як кас, так й електронних каналів продажу. Проїзні документи, придбані раніше, зберігаються у застосунку.

Водночас квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів врахувати графік технічних робіт під час планування подорожей і заздалегідь подбати про придбання або повернення квитків.

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