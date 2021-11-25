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Укзалізниця запускає 12 пар потягів за новим графіком руху: дати і маршрути

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Укзалізниця запускає 12 пар потягів за новим графіком руху: дати і маршрути

Укрзалізниця

Вони їздитимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України

Укрзалізниця запускає 12 пар швидкісних потягів, які почнуть курсувати за новим графіком вже з 12 грудня. 

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Пасажирські потяги курсуватимуть за такими популярними маршрутами:

  • №722/721; 724/723; 726/725 - Київ - Харків - Київ;
  • №732/731 - Київ - Запоріжжя - Київ;
  • №734/733 - Київ - Покровськ - Київ;
  • №712/711 - Київ - Костянтинівка - Київ;
  • №740/739 - Київ - Кривий Ріг - Київ;
  • №763/764 - Київ - Одеса - Київ;
  • №747/748 - Київ - Тернопіль - Львів - Тернопіль - Київ;
  • №743/744 - Дарниця (Київ) - Львів - Дарниця (Київ);
  • №715/716 та 705/706 - Київ - Львів - Перемишль - Львів - Київ.

В Укрзалізниці також зазначили, що до кінця року у перший рейс вирушить швидкісних електропоїзд Skoda "City Elephant" . Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ — Тернопіль.

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