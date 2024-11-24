Уламки нової ракети РФ досліджуються – головне зі звернення Зеленського за сьогодні

За словами Зеленського, світ має системи ППО, здатні захищати від ракет, однією з яких РФ вдарила по Дніпру.

Ввечері 24 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Глава держави розповів, що уламки нової міжконтинентальної балістичної ракети, якою РФ вдарила по Дніпру, уже досліджуються.

Експертиза нової ракети РФ

Сьогодні СБУ та МВС показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети.

"Для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати й від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію", – сказав Зеленський.

Допомога Україні

За словами президента, багато союзників Україні відреагували на чергову ескалацію від РФ збільшенням допомоги ЗСУ.

Данія виділила близько мільярда крон наа нашу оборонну промисловість.

Норвегія підготувала перший транш, який за данською моделлю підтримає виробництво зброї, саме виробництво в Україні.

Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю.

Сполучені Штати Америки надали пакет на 275 мільйонів доларів. Це снаряди для "хаймарсів", а також "джавеліни", дрони та міни, які потрібні для захисту позицій передусім на Донеччині.

Новий пакет від Німеччини.

Новий "Насамс" від Канади.

Раніше президент Зеленський розповів, що лише цього тижня російська армія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього дня РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином, Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Диктатор Путін похизувався, що це – нова гіперзвукова ракета середньої дальності, відома як "Орешнік".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.