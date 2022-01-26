Уламки ракет та боєприпасів не чіпати: в Одеській області випробовують озброєння та військову техніку

Уламки ракет та боєприпасів не чіпати: в Одеській області випробовують озброєння та військову техніку

Навчання триватимуть майже три тижні.

В Одеській області, поблизу с.Тузли Білгород-Дністровського району, випробовують дослідні зразки озброєння. Бойову стрільбу проводять на полігоні "Алібей".

Про це повідомили у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

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Випробовування триватимуть майже три тижні. Їх розпочали від 25 січня, планують закінчити 12 лютого. На період проведення навчань обмежили доступ до морської коси від с.Лебедівка та прилеглої до полігону частини Чорного моря.

“Попереджаємо, що у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів та безпілотних літальних апаратів необхідно негайно повідомити командування полігону або органи місцевого самоврядування та до прибуття спеціалістів обмежити доступ людей до вказаних предметів”, - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області заборонили фотографувати та знімати на відео військову техніку під час проведення навчань ЗСУ та передислокації військ.

"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

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Нагадаємо, в інтерв’ю The Times командувач ООС Олександр Павлюк назвав дату ймовірного вторгнення Росії до України – 20 лютого, коли відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

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