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Уламки російської ракети, яка поцілила в енергетичний об'єкт на Черкащині, допоможуть придбати високовольтажне обладнання: як саме

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Уламки російської ракети, яка поцілила в енергетичний об'єкт на Черкащині, допоможуть придбати високовольтажне обладнання: як саме

Фото: Associated Press

У Варшаві продали уламки російської ракети.

У  столиці Польщі Варшаві на благодійному аукціоні за 100 тис злотих продали уламки російської ракети. Виручені кошти підуть на закупівлю енергообладнання

Про це повідомила народна депутатка України Євгенія Кравчук. 

Цією ракетою росіяни в червні хотіли зруйнувати інфраструктурний об’єкт на Черкащині.

"Об‘єкт в строю і працює, а уламки українські військові ексклюзивно запакували, щоб депутати показували за кордоном як виглядає рускій мір і асвабаждєніє. Зрештою разом із Посольством України в Польщі ми вирішили виставити цей "лот" на благодійному аукціоні у Варшаві. Уламки продали за 100 тисяч злотих (23 тис доларів США), всі кошти підуть на закупівлю великовольтажного електрообладнання для України", - повідомила депутатка.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Києві окупанти влучили у багатоповерхівку. Загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Київська область та місто Київ залишилися без електрики, частково без тепла та води. Електроенергії на Київщині не буде протягом доби. У столиці призупинене постачання води.

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Дата публікації
Перегляди
1423
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