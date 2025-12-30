ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Уламок однієї з обстріляних теплоелектростанцій компанії ДТЕК став арт-інсталяцією українського художника Микити Кадана.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Завдяки мистецтву відомий в світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК Енерго на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни», - йдеться в ньому.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева - «гранітної столиці» України та металеве полотно для прапора - із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота обʼєднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитись близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

«Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони - наші Атланти», - говорить Кадан про енергетиків.

Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie