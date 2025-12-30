Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Завдяки мистецтву відомий в світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК Енерго на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни», - йдеться в ньому.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева - «гранітної столиці» України та металеве полотно для прапора - із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота обʼєднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитись близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

«Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони - наші Атланти», - говорить Кадан про енергетиків.

Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.