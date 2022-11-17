Уламок прорізав пальто і встряг у тіло: Філатов показав моторошне фото пораненої у Дніпрі

У результаті російського удару по Дніпру вранці 17 листопада постраждала співробітниця мерії. Уламок ракети прорізав жінці пальто і встряг у тіло, наразі її оперують.

Моторошне фото показав мер Дніпра Борис Філатов.

"Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують", - написав він.

Міський голова розповів, що під час ракетного обстрілу поранена разом із колегою робили свою роботу - допомагали немічним людям похилого віку.

Також читайте Зеленський показав момент потужного ракетного удару по Дніпру (відео)

"Коли ви підносите молитви до неба, не забувайте, будь ласка, про слова подяки для простих людей: працівників соцзахисту, листонош, енергетиків, медиків, рятувальників, комунальників. Усіх тих, хто воює без зброї в руках та рятує наші життя", - додав Філатов.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Дніпру, за останніми даними, постраждало 14 людей. Серед них одна дитина. Усі поранені перебувають у лікарнях міста.

Фото: Борис Філатов /Facebook

Читайте також: