Уламок прорізав пальто і встряг у тіло: Філатов показав моторошне фото пораненої у Дніпрі

Поранену жінку оперують лікарі.
У результаті російського удару по Дніпру вранці 17 листопада постраждала співробітниця мерії. Уламок ракети прорізав жінці пальто і встряг у тіло, наразі її оперують.
Моторошне фото показав мер Дніпра Борис Філатов.
"Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують", - написав він.
Міський голова розповів, що під час ракетного обстрілу поранена разом із колегою робили свою роботу - допомагали немічним людям похилого віку.
"Коли ви підносите молитви до неба, не забувайте, будь ласка, про слова подяки для простих людей: працівників соцзахисту, листонош, енергетиків, медиків, рятувальників, комунальників. Усіх тих, хто воює без зброї в руках та рятує наші життя", - додав Філатов.
Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Дніпру, за останніми даними, постраждало 14 людей. Серед них одна дитина. Усі поранені перебувають у лікарнях міста.
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