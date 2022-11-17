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Уламок прорізав пальто і встряг у тіло: Філатов показав моторошне фото пораненої у Дніпрі

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Уламок прорізав пальто і встряг у тіло: Філатов показав моторошне фото пораненої у Дніпрі

Фото: Борис Філатов /Facebook

Поранену жінку оперують лікарі.

У результаті російського удару по Дніпру вранці 17 листопада постраждала співробітниця мерії. Уламок ракети прорізав жінці пальто і встряг у тіло, наразі її оперують.

Моторошне фото показав мер Дніпра Борис Філатов.

"Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують", - написав він.

Міський голова розповів, що під час ракетного обстрілу поранена разом із колегою робили свою роботу - допомагали немічним людям похилого віку.

"Коли ви підносите молитви до неба, не забувайте, будь ласка, про слова подяки для простих людей: працівників соцзахисту, листонош, енергетиків, медиків, рятувальників, комунальників. Усіх тих, хто воює без зброї в руках та рятує наші життя", - додав Філатов.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Дніпру, за останніми даними, постраждало 14 людей. Серед них одна дитина. Усі поранені перебувають у лікарнях міста.

© Борис Філатов /Facebook
Фото: Борис Філатов /Facebook

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Перегляди
2099
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