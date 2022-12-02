Уламок російської ракети влучив у голову 12-річної дитини та спровокував інфаркт

За життя дитини боролися три місяці.

Уламок російської ракети, який влучив у голову 12-річної дитини в Бахмуті на Донеччині, спровокував інфаркт мозку.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Вибух пролунав у дворі, де мешкав Михайло. Його батько загинув на місці, а за життя хлопчика лікарі боролися три місяці.

Десятки уламків влучили в обличчя та шию дитини, пошкодили сонну артерію та спровокували інфаркт головного мозку. Михайла у критичному стані евакуювали до Дніпра, а звідти - до Львова.

"І ось після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж перебував у лікарні, їдуть до Дніпра - тепер там вони мешкатимуть. З Національного реабілітаційного центру "Незламні" Першого медоб’єднання Львова хлопець виходить на своїх ногах", - розповіли медики.

Нагадаємо, росіяни вбили під час обстрілу Сумщини дитину з багатодітної сім’ї. 15-річний хлопчик не доїхав додому кілька метрів.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Хлопчик на велосипеді не доїхав додому - рашисти вбили дитину на Сумщині

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