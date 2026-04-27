Уламок залишився в голові: у Тернополі 15-річна школярка порізала ножем однокласницю
У Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла у конфлікт, унаслідок якого одна з них отримала численні ножові поранення.
У Тернополі 15-річна школярка завдала ножових поранень однокласниці.
Про це передають тернопільскі обласні поліція і прокуратура.
Інцидент стався в одному з житлових будинків мікрорайону «Новий світ». Там 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.
Потерпілу госпіталізували до дитячої лікарні. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в голові дівчини.
«Дівчина поступила в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Стан важкий», — повідомила медична директорка закладу Алла Філюк, передає «Суспільне».
З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту. Про причини конфлітку між школярками наразі невідомо.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «замах на вбивство».
Раніше ми писали, що в Білій Церкві група підлітків познущалася з 12-річної дівчинки.