Укрaїнa
74
Уламок залишився в голові: у Тернополі 15-річна школярка порізала ножем однокласницю

У Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла у конфлікт, унаслідок якого одна з них отримала численні ножові поранення.

Кривавий конфлікт у Тернополі: 15-річній школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці

Кривавий конфлікт у Тернополі: 15-річній школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці

У Тернополі 15-річна школярка завдала ножових поранень однокласниці.

Про це передають тернопільскі обласні поліція і прокуратура.

Інцидент стався в одному з житлових будинків мікрорайону «Новий світ». Там 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.

Потерпілу госпіталізували до дитячої лікарні. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в голові дівчини.

«Дівчина поступила в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Стан важкий», — повідомила медична директорка закладу Алла Філюк, передає «Суспільне».

З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту. Про причини конфлітку між школярками наразі невідомо.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «замах на вбивство».

Раніше ми писали, що в Білій Церкві група підлітків познущалася з 12-річної дівчинки.

