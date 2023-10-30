Уламок застряг у важливій частині серця: в Інституті Амосова провели унікальну операцію з порятунку воїна (фото)

У клініці Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова хірурги провели унікальну операцію з порятунку військового, в серці якого застряг уламок.

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних сил України.

"33-річного військовослужбовця, спільними зусиллями, вдалося врятувати після мінно-вибухової травми, яку він отримав 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм", - йдеться у повідомленні.

Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили до клініки Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова з метою порятунку серця.

До операції пацієнта готували три дні.

Операція виявилась складною, уламок застряг у важливій структурі серця. Але завдяки професійності лікарів на усіх ланках медичної евакуації пацієнта вдалось врятувати!

"Уламок розташувався у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити", - повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

Під час операції серце воїна довелося повністю зупинити / Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом.

Уламок, який дістали із серця військового / Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Таку методику військові медики-хірурги розробили спільно з цивільними лікарями і вже таким чином врятували життя 96 військовим.

Нагадаємо, у травні у Дніпрі врятували бійця, у якого залізний уламок застряг у серці.

Читайте також: