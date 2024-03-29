Улітку на українців чекають відключення світла: експерт назвав критичні місяці

Літній пік споживання електроенергії буде в другій половині липня та в серпні.

Влітку в Україні можливі відключення світла та обмеження у споживанні електроенергії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в Media Center Ukraine.

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За його словами, українцям слід бути готовими до того, що певні обмеження будуть в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.

“Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може, працює на повну потужність – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня та в серпні”, – попередив Олександр Харченко.

Нагадаємо, вночі проти 29 березня РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

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