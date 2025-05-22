Циркове видовище «Мавка»

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Вже 4 червня на сцені київського МЦКМ циркове видовище «Мавка» вразить глядачів будь-якого віку. Творці популярних родинних шоу «Вартові мрій» та «Резиденція Санти» — Stage Show (FILM.UA Group) — занурять глядачів у чарівний світ української міфології. В ньому природа має голос, а сили добра неодмінно перемагають над темрявою.

«Ми зібрали команду найкращих циркових артистів, щоб передати всю красу й чарівність культового мультфільму “Мавка. Лісова пісня”. Адже це символ сучасної української культури, який став близьким мільйонам навіть за межами нашої країни», — розповідає Олег Критський, СЕО Stage Show.

Найуспішніший український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» оживе завдяки надлюдським здібностям повітряних гімнастів, еквілібристів та жонглерів. Колоритні костюми разом із сучасною яскравою постановкою перетворять кожен номер на магічне дійство.

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«Поява циркового шоу за мотивами анімаційного фільму — це нове дивовижне втілення нашого всесвіту»,— ділиться Ірина Костюк, продюсерка мультфільму «Мавка. Лісова пісня».

Анна Єлісєєва, продюсерка мультфільму, додає: «Ми мріяли, щоб світ "Мавки" виходив за межі кіноекрану й ставав частиною повсякденного життя українців. Циркова вистава — це чудова можливість для дітей і дорослих зануритися в цей чарівний світ, відчути його магію наживо».

Квитки вже в продажу! Не пропустіть шанс стати частиною живої легенди в цирковому виконанні!

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

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Посилання на квитки: https://concert.ua/uk/events/mavka