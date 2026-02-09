Улюблений канал Трампа невдовзі з’явиться в Україні: подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

Американська медіакорпорація Newsmax Inc. офіційно оголосила про масштабне розширення на ринки Європи та Близького Сходу. Одним із ключових етапів стратегії стане вихід на український медіаринок — компанія підписала ліцензійну угоду про запуск локалізованого телеканалу «Newsmax Україна».

Про це повідомили у Newsmax.

Зазначається, що новий інформаційний ресурс розпочне мовлення українською вже у першій половині 2026 року. Канал працюватиме під глобальним брендом Newsmax, дотримуючись редакційних стандартів материнської компанії. Цей крок є частиною плану корпорації щодо посилення своєї присутності у Східній Європі та надання глядачам доступу до альтернативних міжнародних новин.

Паралельно з українським проєктом, Newsmax уклав низку стратегічних угод з провідними дистриб’юторами в інших країнах:

У Франції канал став доступним для 3,5 мільйона домогосподарств через мережу Free TV.

В Ізраїлі мовлення англійською мовою запущено через оператора HOT для понад 200 тисяч передплатників.

На Кіпрі цілодобовий доступ до ефіру отримали абоненти IPTV-провайдера Primetel.

На сьогодні Newsmax є четвертою за рейтингом кабельною новинною мережею США, яка охоплює понад 40 мільйонів американців. Глобальне охоплення компанії вже перевищує 100 країн на п’яти континентах.

За оцінками Forbes, медіагрупа має статус «нового гіганта», регулярно залучаючи понад 50 мільйонів користувачів через свої ТБ-платформи, сайти та видання.

