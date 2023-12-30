Улюбленець дідуся: де зараз онук Кучми, який знімався з ним у легендаоному привітанні до Нового року

Раніше хлопець нерідко з'являвся на публічних заходах разом із впливовими батьками, проте зараз про нього мало що чути.

Зараз улюбленому онукові другого президента України Роману Пінчуку 32 роки. Ймовірно, він проживає або у США, або в Україні.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Коротко про Романа Пінчука

Відомо, що Роман Пінчук – син підприємиці, меценатки Олени Пінчук та її першого чоловіка, колишнього голови "Чорноморнафтогаз" й екснардепа Ігора Франчука. Також він пасинок мільярдера, одного з найбагатших людей нашої країни Віктора Пінчука, а головне – улюблений онук другого президента України Леоніда Кучми.

Відомим серед народу Роман став після новорічного звернення президента у 2003 році. Тоді Леонід Данилович вирішив скреативити, тож замість стандартного та вже звичного відео в кабінеті українцям показали зворушливу сімейну картинку біля каміна.

Леонід Кучма змаленьким онуком Романом

"Під час привітання Кучма обіймав онука, а той тримав на руках білого песика та сором'язливо поглядав у камеру", – зазначають у матеріалі.

Це звернення стало направду легендарним, його обговорювали мільйони українців.

9 цікавих фактів про улюбленця дідуся:

Коли онук Кучми був маленьким, він своїм охоронцям кидав палицю і казав: "Біжи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду і тебе звільнять". І охоронець мовчки приносив; Зі слів самого Кучми: у підлітковому віці онук завжди міг "просто з кишені" брати в нього стільки грошей, скільки йому було потрібно; На Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія) познайомитися із багатьма світовими лідерами, серед яких – експрезидент США Білл Клінтон; Закінчив Sevenoaks School – одну з найкращих та найпрестижніших шкіл у Британії, що розташована у графстві Кент та заснована понад 600 років тому; Одружений з Марією Гнашук – більше ніж 10 років тому пара вперше зявилася на публіці, відвідавши захід у "ПінчукАртЦентрі"; Почав носити окуляри, що є найбільш помітною зміною у його зовнішності; Після закінчення американського вишу Пінчук залишився в США; Працював у Х'юстоні у складі команди працівників трубно-колісної компанії "Інтерпайп", яка належить його вітчиму; Відновлював житлові будинки в місті штату Техас після масштабного урагану.

Якщо покладатися на інформацію із соцмереж дружини онука Кучми, вона зараз проживає у Пало-Алто, штат Каліфорнія, США. Натомість місцеперебування Романа достеменно невідоме. Він може бути як в Америці, так і в Україні, у Києві, де має власний бізнес.

Роман Пінчук з дружиною Марією

"Наразі "Інтерпайп", а також медіахолдинг StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новий канал) та газова компанія Geo Alliance, які належать родині Пінчуків, перебувають під контролем бізнес-групи EastOne. Серед членів правління групи значиться і Роман. Він розпочав роботу в EastOne у 2016 році. Можна припустити, що саме тоді він і змінив своє прізвище Франчук, яке дісталося йому від батька, на Пінчук від вітчима", – підсумували журналісти.

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