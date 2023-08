Улюблений дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 11 років мовлення в ефірі

Сьогодні, 4 серпня, телеканал ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу групи 1+1 media, відзначає свій 11-й день народження. За час свого існування канал виріс, трансформувався і став найпопулярнішим дитячим телеканалом України. Щорічно команда створює щонайменше 150 хвилин анімаційних продуктів, в яких закладено важливу місію – навчати розважаючи. З початком повномасштабної війни ця місіонерська діяльність лише посилилась. Після 24 лютого 2022 року ПЛЮСПЛЮС розповідає дітям про війну, знаходячи потрібні та зрозумілі слова, а також допомагає здобувати нові знання навіть за таких непростих умов.

Розповідаємо про головні досягнення ПЛЮСПЛЮСівців за останній час.



Так, у лютому 2023 року телеканал долучився до масштабного проєкту 1+1 media «Плюсуй українську» та відновив показ анімаційного соціально важливого проєкту «Говоримо українською», створеного за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, прем’єра якого відбулася ще у 2019 році. Проєкт в ігровій та розважальній формі максимально доступно пояснює правила та особливості української мови, надаючи поради, які сприяють якнайшвидшому запамʼятовуванню.

У межах цієї ж ініціативи в травні разом із ГС «Освіторія» було проведено відкритий онлайн-урок, присвячений українській поезії. Зміст уроку включав епізоди анімаційного проєкту «Говоримо українською», а саме — про поширені мовні помилки під час вивчення української.

У березні завдяки новому міжнародному партнерству, що є частиною глобальної ініціативи Welcome Sesame, відбулася телевізійна премʼєра освітнього анімаційного серіалу для дітей з всесвітньо відомими героями Sesame Street’s («Вулиця Сезам»), що є продовженням легендарного однойменного мультсеріалу-бестселлеру з понад 50-річною історією. У 140 анімаційних 5-хвилинних відеороликах застосовуються ігрові методики для раннього навчання дітей. Ці захоплюючі та розважальні відеоролики сприяють розвитку математичних, наукових та соціально-емоційних навичок, а також вчать дітей здоровому та безпечному способу життя, навичкам безбарʼєрного спілкування. Особлива увага приділяється унікальним потребам і досвіду дітей, які живуть в умовах великої війни. Відео розраховані на дітей віком від 3 до 8 років. Творці освітньої програми радять дивитися її як дітям, так і дітям разом із дорослими — батьками, бабусями та дідусями або вихователями.

Що ж до легендарних та улюблених багатьма мультфільмів із рубрики великих історій, ПЛЮСПЛЮС радував своїх глядачів такими історіями, як «Шрек Назавжди», «Як приборкати дракона», «Аінбо: Дух Амазонки», «Моя незграбна фея» та багатьма іншими історіями для сімейного перегляду, які так подобаються глядачам каналу.

Також цього року в етері телеканалу вийшла серія повнометражних фільмів «Елвін і бурундуки», що розповідає про пригоди бурундуків та музиканта Дейва, яких об'єднує любов до музики.

Телеканал презентував прем’єрні сезони мультсеріалів від найкращих світових студій анімації: «Мопсики-приятелі», «Супер крила», «Гігантозавр», «Казки Аполо», «Барбі. Нас дві».

Як зазначає команда, новий осінній телесезон також буде насиченим. На початку осені ПЛЮСПЛЮС потішить своїх глядачів новим проєктом власного виробництва та кількома прем’єрами від світової анімації.

Також відбудеться премʼєра мультсеріалу власного виробництва ПЛЮСПЛЮС за мотивами книжок «Герої теж плачуть» та «Зустріч з героєм», розроблені спільно з ЮНІСЕФ. Чуттєва історія про мишенят, які вимушені були покинути свою домівку через війну, розповість про загальнолюдські цінності, дружбу, силу, підтримку, людяність. Проєкт транслюватиметься в Україні та Польщі.

«Останній рік був турбулентним для кожного українця та для усієї нашої команди. Проте ми не зупиняємося і продовжуємо створювати важливі проєкти, аби підтримувати дітей та бути для них точкою опори. Вже незабаром відбудеться кілька тематичних премʼєр, які ми готували з особливим трепетом. Віримо, що ці проєкти знайдуть відгук серед найменших українців та подарують позитивні емоції. Це зараз дуже важливо. Дякую нашій аудиторії за неймовірні 11 років натхнення. Далі - тільки більше»,– коментує Іванна Найда, генеральна продюсерка ПЛЮСПЛЮС.

Підсумуємо, що за 11 років ПЛЮСПЛЮС здобув також чимало професійних відзнак, серед яких: чотири національні премії «Телетріумф», золото і срібло EFFIE AWARDS UKRAINE, премія ім. Лесі Українки від Кабінету Міністрів України за мультсеріал власного виробництва «Це – наше, і це – твоє», два рекорди Книги рекордів України, нагорода The Very Best Of за айдентику каналу та п’ять відзнак за мультфільм «Світ чекає на відкриття», три нагороди Big Data Awards за лідерство серед дитячих ТВ-каналів.

З нагоди Дня народження телеканал готує для своїх глядачів святкові активності та розіграші у соціальних мережах ПЛЮСПЛЮС. Долучайтеся до святкування разом з ПЛЮСПЛЮС, підписуйтеся на сторінки телеканалу у instagram і facebook, щоб слідкувати за останніми новинами про героїв, новинками у світі анімації та анонсами найближчих прем’єр.

Читайте також: