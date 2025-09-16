В Умані на період святкування Рош га-Шана запроваджено низку обмежень: які саме

Хасиди / © МВС України у Telegram

Умань готується до святкування Рош га-Шана, і поліція переходить на посилений режим роботи, щоб забезпечити безпеку паломників та мешканців міста.

Про це йдеться у повідомленні поліції Черкаської області у Facebook.

Для координації дій керівництво відомства провело спеціальний інструктаж для поліцейських, наголосивши на важливості злагодженої роботи та готовності до будь-яких непередбачуваних ситуацій.

Очільник поліції області Олег Гудима підкреслив, що головне завдання правоохоронців — захист життя та здоров’я людей під час святкувань:

«Перед нами стоїть важливе завдання — безпека людей під час відзначення Рош га-Шана. Ми готові до будь-якого розвитку подій і забезпечимо правопорядок на найвищому рівні», — зазначив він.

Під час святкувань у місті діятимуть обмеження: заборона на продаж піротехніки, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва. Забезпечувати порядок будуть всі підрозділи поліції, включно з патрульними, кінологами, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами, у тісній співпраці з іншими службами.

Правоохоронці обіцяють, що святкування минуть спокійно та безпечно для всіх учасників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що станом на 15 вересня 2025 року в Умані вже перебуває понад 3000 хасидів, які приїхали відзначати Рош га-Шана, юдейський Новий рік. Загалом цього року очікується прибуття до 50 тисяч паломників.