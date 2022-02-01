"Уманьпиво" – одна з перших українських пивоварень на сонячній енергії

"Уманьпиво" стала першою в Україні компанією, яка використовує сонячну енергію для виробництва пива та безалкогольних напоїв!

Так, було прийнято рішення про перехід на альтернативне енергоспоживання та встановлення власної сонячної електростанції. Партнером по поставці та монтажу батарей стала компанія Rayton Sun. Цей крок став вагомим внеском пивоварні у власну енергонезалежність, економію фінансових витрат та підтримку зелених технологій, що наразі цінуються у світі найвище.

Напередодні встановлення сонячної електростанції було проведено велику підготовчу роботу. Так, енергоаудит показав, що для повного покриття денного споживання електроенергії батареями не вистачить загальної поверхні даху заводу. Тож було знайдено вихід у використанні найбільш придатних для цього поверхонь. Перед розміщенням сонячних модулів на дахах підприємства кожен з них пройшов ретельну експертизу. І тільки після цього розпочато монтаж.

Результатом виконаних робіт стало встановлення станції потужністю 408 кВт. Для цього було використано 10 дахів складських та виробничих приміщень пивоварні, адмінкорпусу та інших, що знаходяться на південній стороні будівель. Для реалізації задіяли 626 сонячних панелей Jinko solar потужністю 525 Вт та 139 панелей на 440 Вт. Враховуючи різні матеріали, розміщення та кути нахилу дахів, були використані різні види кріплень. Так, одна станція фактично поєднала у собі 4 станції різного типу. Серцем системи стали 6 інверторів та система моніторингу Huawei, яка дозволяє 24/7 відстежувати роботу станції, поточну економію та окупність.

За словами СЕО компанії "Уманьпиво" Ігоря Кисіля: "Встановлення власної сонячної електростанції надало певну незалежність підприємства від інших постачальників електроенергії. Інвестуючи зараз у зелену енергетику, ми фактично придбали електроенергію на 25 років наперед за ціною 0,70 грн/кВт, коли тариф електромереж складає 3,91 грн/кВт й постійно зростає".

Строки окупності сонячних електростанцій щороку зменшуються, враховуючи чимраз вищу вартість електроенергії. Тож встановлення сонячних батарей свідчить про далекоглядну позицію керівництва компанії "Уманьпиво" відносно оптимізації витрат на енергоспоживання, а також співпраці із закордонними партнерами. Уманьпиво є експортоорієнтованою компанією, яка планує збільшувати обсяги реалізації продукції за кордон. Більшість європейських партнерів добре оцінюють та віддають перевагу для співпраці заводам, що заміщують частину енергоспоживання зеленою енергетикою.

Про компанію "Уманьпиво"

"Уманьпиво" - сімейна пивоварня, заснована у 1878 році. Вона є виробником пива, сидру, квасу та лимонаду. Компанія вирощує сировину на власних полях, що дає змогу контролювати якість продукції, починаючи із зернини ячменю на полі та до готової продукції на полицях супермаркетів. Щодоби завод випускає понад 100 000 пляшок різноманітних напоїв, що представлені у всіх обласних центрах України та експортуються до понад 10 країн світу: Китаю, Ізраїлю, США, Німеччини та інших.

Про компанію Rayton Sun

Rayton Sun є постачальником сонячних електростанцій для підприємств для мінімізації власного споживання. Компанія надає консультації та планування переходу бізнесу на сонячну енергію, розробляє проєктну документацію та здійснює монтаж сонячної електростанції та її обслуговування.

Контактна інформація

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вул. Успенська, 29, Умань, Черкаська обл. 20300

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через e-mail: info@umanpivo.ua