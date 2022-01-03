Умисне вбивство чи самооборона: що відомо про гучну подію у Миколаївській області та чому обурюються у Мережі

Умисне вбивство чи самооборона: що відомо про гучну подію у Миколаївській області та чому обурюються у Мережі

Жінка смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.

У Миколаївській області поліцейські затримали жінку, яка захищаючись, вбила ножем 25-річного чоловіка. Подія сталася 1 січня в будинку культури одного з сіл Миколаївського району.

"30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці", – йдеться у заяві поліції.

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Зазначається, що повідомлення про вбивство надійшло до поліції 1 січня близько шостої години ранку.

"За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", – пише пресслужба поліції.

Щодо жінки через це розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Ця ситуація миттєво спровокувала скандал у соціальних мережах. Користувачі обурюються, що поліція відкрила проти жінки справу за статтею "Умисне вбивство".

Коментатори зауважують, що правоохоронці "чистять" коментарі . "Поліція Миколаївської області, а те, що ви трете критичні коментарі (не лише мій) - це етап приховування посадового злочину? Чи просто такий стиль реагування на зауваження суспільства?" - обурюється Сергій Сидоренко.

У поліції пояснили, чому жінку, яка зарізала нападника, звинувачують в умисному вбивстві

У поліції стверджують, що чоловік і жінка були знайомі, відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір.

"З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", – пише пресслужба поліції.

У поліції також зазначили, що жінка відмовляється надавати пояснення щодо обставин події, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє і жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.

"На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Втім, розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події", – йдеться в повідомленні.

Також у поліції додали, що слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

У Павлограді дружина вже другий рік чекає на результати експертизи ексгумованого тіла чоловіка, щоб довести його вбивство

Нагадаємо, у Харківській області Первомайський міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який живцем намагався спалити дружину. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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