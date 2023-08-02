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Умов для життя немає: у Маріуполі окупанти "відновлюють" майже зруйновані квартири

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Умов для життя немає: у Маріуполі окупанти "відновлюють" майже зруйновані квартири

Який вигляд має Маріуполь після понад року окупації Росією. ФОТО: скрин із відео

Жити у таких квартирах просто неможливо

В окупованому Маріуполі проводять "ремонти" у майже зруйнованих квартирах. Однак у такий спосіб прикривається банальне відмивання грошей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Росіяни демонструють картинку

Маріупольці продовжують жити в аварійних будинках. Так, жителі однієї з багатоповерхівок показали свою квартиру після проведеного "ремонту". Окупанти замінили вікна, встановили труби й на цьому все. Неозброєним оком видно, що квартира майже повністю знищена, умов для життя в ній немає. Попри це, будівельники відзвітували про належне виконання робіт. 

В окупованому Маріуполі проводять "ремонти" у майже зруйнованих квартирах

В окупованому Маріуполі проводять "ремонти" у майже зруйнованих квартирах

"Через такі "ремонти" просто відмиваються гроші. Будівельні компанії отримують величезні суми, звітують про проведені роботи, а от люди залишаються сам на сам із наслідками", – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, від 1 вересня школи Маріуполя повертаються "назад у СРСР". Так, окупанти заборонили вчителькам, які перейшли на бік ворога і будуть навчати дітей у школах за російською програмою, використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.

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Дата публікації
Перегляди
476
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