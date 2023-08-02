Умов для життя немає: у Маріуполі окупанти "відновлюють" майже зруйновані квартири

Жити у таких квартирах просто неможливо
В окупованому Маріуполі проводять "ремонти" у майже зруйнованих квартирах. Однак у такий спосіб прикривається банальне відмивання грошей.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Росіяни демонструють картинку
Маріупольці продовжують жити в аварійних будинках. Так, жителі однієї з багатоповерхівок показали свою квартиру після проведеного "ремонту". Окупанти замінили вікна, встановили труби й на цьому все. Неозброєним оком видно, що квартира майже повністю знищена, умов для життя в ній немає. Попри це, будівельники відзвітували про належне виконання робіт.
"Через такі "ремонти" просто відмиваються гроші. Будівельні компанії отримують величезні суми, звітують про проведені роботи, а от люди залишаються сам на сам із наслідками", – зазначили у міськраді.
Нагадаємо, від 1 вересня школи Маріуполя повертаються "назад у СРСР". Так, окупанти заборонили вчителькам, які перейшли на бік ворога і будуть навчати дітей у школах за російською програмою, використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.
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