Умови наближені до бойових: в Україні відбуваються масштабні військові навчання (фото, відео)

Умови наближені до бойових: в Україні відбуваються масштабні військові навчання (фото, відео)

Метою навчань є підвищення рівня професійної підготовки особового складу.

В Україні на полігонах відбуваються відбуваються військові навчання в умовах максимально наближених до бойових. Також тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України в Facebook.

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергій Наєв розповів, що метою навчань є підвищення рівня професійної підготовки особового складу та відпрацювання взаємодії з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони та безпеки держави.

Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Там наголосили, що командири всіх ланок вчаться швидко ухвалювати рішення відповідно до обстановки, що склалась, думати нестандартно та керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід, упереджуючи противника.

Війська та сили, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗС України продовжують підготовку відповідно до спланованих заходів.

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