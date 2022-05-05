Умови виходу на пенсію за віком змінилися: за яких умов можна вийти раніше

Умови виходу на пенсію за віком змінилися: за яких умов можна вийти раніше

30 квітня 2022 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", який, як вважається в Кабінеті міністрів відновлює справедливість в пенсійних питаннях.

З текстом закону можна ознайомитись в газеті "Голос України" від 29 квітня 2022 року. Справедливі зміни в пенсійному забезпеченні згідно з чинним законом такі:

Закон дозволяє достроково, за півтора року до досягнення пенсійного віку призначати пенсії тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією підприємства.

тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією підприємства. Відтепер достроково призначатимуться пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність. Відтепер всі види пенсій будуть індексуватися за єдиними правилами, у визначену дату. Щорічно, 1 березня пенсії всіх категорій пенсіонерів будуть індексуватися з урахуванням показників інфляції та росту середньої заробітної плати.

Читайте також:

Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати