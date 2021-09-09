Умови зберігання та неефективність: Голубовська розповіла, які препарати не допомагають від COVID-19

Умови зберігання та неефективність: Голубовська розповіла, які препарати не допомагають від COVID-19

Частина препаратів, які надходять в Україну, не допомагають під час штаму "Дельта".

Частина препаратів, які приходять в Україну з за кордону, неефективні проти штаму коронавірусу "Дельта". Вся справа в тому, що вони мають певні особливості застосування, які важко реалізувати в нашій країні.

Про це у коментарі “УНН” розповіла головна інфекціоністка, заслужений лікар Ольга Голубовська.

Так, за словами експертки, нейтралізуючі моноклональні антитіла Bamlanivimab і Etesevimab практично не працюють проти штаму коронавірусу "Дельта". До того ж вони вимагають певних умов зберігання.

"Найголовніше, що я хочу сказати, що ось ці моноклональні антитіла практично не працюють на штами, що викликають занепокоєння. Тому, за останніми рекомендаціями США, їхній Інститут національного здоров'я — вони не рекомендують використовувати Bamlanivimab, оскільки в США циркулюють такі штами, а це і штам "Дельта". Ось тому виникає велике питання у застосуванні. І ми вже повинні звикнути, звикаємо до цього, що нам дають те, що іншим вже не треба", — підкреслила Ольга Голубовська.

Вона також додала, що для лікування коронавірусної інфекції немає ніяких препаратів. Лікування від COVID-19 має проходити на амбулаторному етапі.

"Це найважливіше і найбільш принципове, що треба розуміти. Якщо ці препарати призначати пацієнтам у пізню стадію хвороби, починаючи з другого тижня в імунопатологічну фазу, найтяжчу, то тим самим можна навпаки посилити тяжкість перебігу захворювання", — акцентувала головна інфекціоністка.

Нагадаємо, що у Чернівцях у міській лікарні №1 від коронавірусу лікується 51 пацієнт. Серед пацієнтів з COVID-19 немає жодного вакцинованого.

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