Умєров анонсував призначення військового омбудсмана: чим він займатиметься

В Україні з’явиться посада військового омбудсмена. На цю посаду є вже декілька кандидатів.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч, ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом", – сказав Умєров.

За його словами, військовий омбудсман допоможе "захистити права військовослужбовців". Також військовий омбудсман співпрацюватиме з ВСП (Військова служба правопорядку), іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони.

Нагадаємо, що на початку квітня Міноборони анонсувало створення в Україні інституту військового омбудсмана. До компетенції нового відомства входитиме перевірка:

забезпечення військовослужбовців;

право на відпустку;

недопущення зловживання командирами;

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;

соціальні гарантії;

контроль за гендерною рівністю.

Раніше нардеп Костенко розповів, що законопроєкт про умови демобілізації Міноборони обіцяє напрацювати до 18 грудня.

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