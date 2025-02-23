Умєров анонсував реформу ВЛК: що зміниться для військовозобов'язаних

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка проходитиме у два етапи.

Про це він повідомив під час форуму “Україна. Рік 2025”.

За словами міністра, перший етап реформи триватиме до 28 лютого і передбачає впровадження електронного направлення на проходження ВЛК.

“Зараз у нас буде реформа ВЛК, яка відбуватиметься у два етапи. Перший триватиме до 28 лютого і включатиме електронне направлення. Другий етап – до осені 2025 року – передбачає розділення медичних та адміністративних даних”, – пояснив Умєров.

На другому етапі, який реалізують до осені 2025 року, система зазнає значних змін. Медичні та адміністративні дані будуть розділені, що дозволить проходити ВЛК без територіальної прив’язки.

Нагадаємо, нещодавно, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено важливі рішення стосовно висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб з інвалідністю.

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