Умєров анонсував запуск в Україні застосунку для військових: які його переваги (фото)

Міноборони створює застосунок для військових, які нерідко скаржаться на надмірну паперову роботу.

В Україні Міністерство оборони створює застосунок для військових. Завдяки ньому стане можливим оцифрувати велику кількість паперових документів та перенести їх у смартфон.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Як стало відомо, Міноборони створює застосунок для військових, які нерідко скаржаться на надмірну паперову роботу: зокрема, заповнення паперових журналів та рапортів.

“Наше рішення — оцифрувати максимально все. Рапорт у декілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — все це буде у єдиному місці. У застосунку “Армія+”. Запуск очікується влітку”, - наголосив Рустем Умєров.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу.

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