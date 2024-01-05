Умєров домовився про розширення співпраці щодо "коаліції дронів" з однією з країн

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 5 січня провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів.

Очільник Міноборони Рустем Умєров розповів Спрудсу про поточну ситуацію на фронті, зокрема із застосуванням безпілотних апаратів та веденням радіоелектронної боротьби.

Про це міністр повідомив у своєму X (Twitter).

"Подякував колезі за проактивні кроки Латвії у розвитку "коаліції дронів". Ми збільшимо виробництво безпілотників та посилимо спільні проєкти у цій сфері", – написав Умєров.

Також міністр оборони повідомив про розмова з його новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом. Під час дзвінка Умєров запросив його до Києва.

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров назвав плани Міноборони на 2024-й рік і наголосив, що стратегічне завдання України – відновлення територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року.

Читайте також: