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Умєров хоче призвати до ЗСУ чоловіків, які перебувають за кордоном

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Умєров хоче призвати до ЗСУ чоловіків, які перебувають за кордоном

Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.

Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах будуть змушені з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.

Про це Міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв'ю WELT TV, "Bild" і "Politico".

Міністр сказав лише про вимогу прийти до призовного пункту. Однак він дав зрозуміти, що будуть санкції і покарання, якщо хтось не виконає запит. 

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", — сказав Умєров.

Умеров наголосив, що важлива справедливість. У майбутньому призовникам має бути заздалегідь зрозуміло, як вони будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх звільнять. Незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
1555
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