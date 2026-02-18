ТСН у соціальних мережах

Умєров і Мединський провели двосторонню зустріч: у РНБО надали деталі

У пресслужбі Рустема Умєрова заявили, що зустріч із Мединським у вузькому форматі є звичайною практикою, яка вже застосовувалася під час перемовин у Стамбулі.

Умєров і Мединський провели двосторонню зустріч / © Associated Press

Двостороння зустріч між представниками України та Росії у вузькому форматі є звичайною практикою, яка застосовувалася й раніше. Тож секретар РНБО і голова делегації Рустем Умєров провів перемовини із керівником російської делегації на тристоронніх переговорах про закінчення війни в Україні Володимиром Мединським.

Про це повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян у коментарі «Суспільному».

За її словами, аналогічний формат використовувався під час перемовин у Стамбул, коли глави делегацій проводили окремі зустрічі з можливістю залучення окремих представників.

Тоді перемовини відбувалися на рівні керівників делегацій, однак Рустем Умєров додатково залучав до консультацій представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького та військових.

Цього разу на зустрічі також був присутній народний депутат Давид Арахамія, оскільки робота велася в межах політичної групи. Частина делегації на той момент уже залишила місце переговорів.

Як уточнила Давітян, сторони обговорювали ті самі питання, що й під час основної зустрічі. За підсумками перемовин делегація доповідає президентові та координує подальші позиції між собою.

