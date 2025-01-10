Умєров назвав ключові досягнення 25-го засідання "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив ключові досягнення 25-ї зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня.

Про це він написав у Facebook.

Крім затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей, Умєров також вказав, яких результатів вдалося досягнути від партнерів.

Ключові досягнення 25-го засідання

Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

​•​ авіація

​•​ ППО

​•​ морські спроможності

​•​ артилерія

​•​ бронетехніка

​•​ ІТ

​•​ дрони

​•​ розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - зазначив він.

Результати від партнерів

США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.

​Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.

Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму 45 млн дол. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

​Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.

​Німеччина: 2025 року передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

​Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

"У межах засідання провів продуктивні зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Обговорили конкретні плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - додав міністр.

Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому 2025 року.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" може стати останньою, проте змінив свою думку. Він висловив сподівання, що такі зустрічі відбуватимуться і після зміни адміністрації США.

Читайте також: