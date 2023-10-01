Умєров поговорив з очільником Пентагону про подальшу військову допомогу

Підтримка українських воїнів на полі бою з боку США буде продовжуватись

У неділю, 1 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном щодо продовження фінансування для підтримки України. Розмова відбулася на тлі ухваленого напередодні тимчасового фінансування уряду без коштів для допомоги Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х (раніше — Twitter).

За його словами, очільник Пентагону запевнив, що підтримка українських воїнів на полі бою з боку США буде продовжуватись.

"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка Україні триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", - додав український міністр.

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Як повідомлялося, 30 вересня Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів, який не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

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Це було зроблено, щоб уникнути шатдауну — призупинення роботи державних органів США через відсутність бюджетного фінансування.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана і наголосив, що двопартійна більшість у Палаті представників та Сенаті проголосувала за збереження роботи уряду, запобігаючи “непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців”.

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова раніше повідомила, що наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які були ухвалені раніше.

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