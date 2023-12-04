Умєров повідомив про "продуктивну зустріч" з очільницею Міноборони Бельгії: що відомо

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер обговорили плани щодо розвитку двостороннього партнерства, зокрема посилення українсько-бельгійського оборонно-промислового співробітництва.

Про це міністр оборони України повідомив у Facebook.

"Сьогодні працюємо в Бельгії. Провів продуктивну зустріч з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили наші плани щодо розвитку двостороннього партнерства, зокрема, посилення українсько-бельгійського оборонно-промислового співробітництва", — зазначив Рустем Умєров.

За словами очільника українського оборонного відомства, під час зустрічі також обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

"Дякуємо нашим бельгійським друзям за непохитну підтримку", — додав він.

Зустріч міністрів оборони України та Бельгії / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі. Столтенберг та Умєров обговорили останні події на полі бою і нагальні військові потреби України. Зважаючи на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, генсек НАТО наголосив, що члени Альянсу віддані посиленню політичної та практичній підтримці нашої держави.

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