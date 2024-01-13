Умєров пояснив, до чого зобов’язує Британію укладена угода

Після підписання угоди прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший від часу повномасштабного вторгнення, пакет оборонної допомоги Україні.

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією зобов’язує британський уряд проводити консультації та надавати оборонну підтримку під час російської агресії.

На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, угода про безпекову співпрацю формалізує підтримку, яку Велика Британія уже надає і продовжуватиме надавати, зокрема в сфері обміну чутливою інформацією, кібербезпеки, медичної та військової підготовки, співпраці з питань ОПК.

“Угода зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною в разі повторного нападу Росії на Україну та надавати оборонну підтримку. Країни "Великої сімки" погодились надати Україні двосторонні безпекові запевнення на саміті НАТО у Вільнюсі в 2023 році”, – нагадав Рустем Умєров.

Після підписання цієї угоди прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий, найбільший від часу повномасштабного вторгнення, пакет оборонної допомоги Україні в розмірі 2,5 мільярда фунтів.

У Міноборони повідомили, що щонайменше 200 мільйонів з цього пакету будуть виділені на виробництво бойових дронів для України, зокрема для розвідувальних, далекобійних та морських дронів.

Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів, посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент Зеленський високо оцінив укладену в п’ятницю, 12 січня, двосторонню угоду з Британією стосовно гарантій безпеки для України до часу її вступу до НАТО.

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