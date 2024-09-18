Умєров пояснив, куди підуть додаткові кошти на оборону, виділені Радою

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, на що планують витратити додаткові кошти, які виділили для оборонного бюджету на наступний рік.

Верховна Рада ухвалила рішення збільшити оборонні видатки на 2024 рік на 495,3 мільярда гривень. Це дозволить не лише посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Зі збільшених коштів 274,4 мільярда гривень буде спрямовано на виплати для військових і їхніх сімей. Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.

"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - заявив міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення цьогорічного бюджету на військові потреби на 500 млрд грн.

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