Умєров пояснив важливість створення Українського легіону у Польщі

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском.

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров пояснив, чому дуже важливо створити Український легіон, який буде спеціальним добровольчим підрозділом в рамках безпекової угоді з Польщею.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, — це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів! Одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону — спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини", - нагадав він.

Чому ця ініціатива важлива:

Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща може передати Україні свої МіГи.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща пропонує допомогти Україні з електрикою взимку.

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