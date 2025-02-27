Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ

Генерал-майор має понад 27 років досвіду в армії. Гнатов служив на ключових посадах.

Міністр оборони України Рустем Умєров своїм наказом, за погодженням з президентом, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомили в Міноборони.

Зазначається, що на новій посаді Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Генерал-майор має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

"Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави", – наголосив Умєров.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ.