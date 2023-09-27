Умєров про командувача ЧФ Соколова: "Якщо він мертвий, це хороша новина"

Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію Соколова.

Якщо командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова ліквідували, то "це хороша новина для всіх".

Про це заявив у коментарі CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

Втім, голова Міноборони не підтвердив і не спростував знищення Соколова 22 вересня внаслідок українського ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"Він перебував на наших тимчасово окупованих територіях. Його взагалі там бути не повинно. Тож якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, а ми продовжуємо деокупацію нашої території", – сказав Умєров.

До слова, напередодні, 26 вересня, російське Міноборони показало зображення нібито живого командувача Чорноморського флоту Соколова на нараді. Відомство також оприлюднило відеозапис наради, де Соколов на екрані виглядає повністю нерухомим, навіть коли між 5-секундною склейкою в нього раптом з'являються окуляри.

Як повідомлялося, 22 вересня, в тимчасово анексованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту. Після ураження штабу загинуло 34 офіцерів.Серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

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